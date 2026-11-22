Военным США приказали сократить неформальные контакты с канадскими коллегами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство войны США распорядилось, чтобы американские военные меньше общались с канадскими военнослужащими без служебной необходимости, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского сенатора Майка Раундза.

По его словам, директиву подготовили еще несколько недель назад, но подписали недавно. Сенатор отметил, что ограничений на официальное взаимодействие военных она не вводит. Раундз добавил, что о документе его проинформировали по каналу связи между Конгрессом и правовым управлением Пентагона.

Сенатор выступал на Международном форуме по безопасности в Галифаксе. При этом, отмечает NYT, за последние два года администрация США не отправляла на него военных и других своих представителей. В этом году дискуссии на мероприятии сосредоточены на изменении роли США в международной безопасности.

В свою очередь министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил в Галифаксе, что знает о директиве Пентагоне, хотя и не читал ее. Он подчеркнул, что на военное сотрудничество стран оно не влияет, включая функционирование двустороннего Командования североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD).

В Пентагоне также заверили, что распоряжение командования не вносит изменений в работу NORAD, в обмен разведданными между странами и в совместные операции НАТО.

Газета напоминает, что c начала второго срока президентства Дональда Трампа отношения между США и Канадой ухудшаются, в том числе в сфере обороны и торговли. Канада также вскоре должна принять решение о приобретении у США истребителей-бомбардировщиков F-35, но в Оттаве дали понять, что как минимум часть этого заказа хотели бы заменить европейскими самолетами.