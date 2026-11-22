В Мексике задержан глава крупного наркокартеля Меса Флорес

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В мексиканском муниципалитете Гуасаве (штат Синалоа) в ходе совместной операции мексиканских и американских силовых структур задержан глава наркокартеля Meza-Flores TCO Фаусто Исидро Меса Флорес, известный как Эль Чапо Исидро - один из самых разыскиваемых ФБР преступников, сообщает агентство ЭФЭ.

"Операция проводилась силами спецназа Национальной гвардии, а также армейского спецподразделения, при участии специалистов американской разведки. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление - был открыт огонь, также применялись взрывные устройства. После подтверждения личности задержанных их доставили в Мехико самолетом ВВС Мексики для проведения дальнейших процессуальных действий." - говорится в сообщении.

Вместе с Исидро были задержаны двое его ближайших соратников, один - занимавший позицию заместителя, другой - выполнявший функции финансового контролера картеля.

Исидро с февраля 2025 года числился в списке ФБР десяти самых разыскиваемых преступников. Власти США инкриминируют ему сговор с целью производства и распространения метамфетамина, кокаина, героина и марихуаны для ввоза в Соединенные Штаты, а также незаконное хранение и применение огнестрельного оружия. По данным американских правоохранителей, картель причастен к серии убийств, похищений, пыток, вымогательств, а также к убийству нескольких сотрудников правоохранительных органов в штате Синалоа. В отношении Эль Чапо Исидро в США действует ордер на экстрадицию. ФБР предлагало вознаграждение до $5 млн за информацию о его местонахождении.

После проведения совместной операции по задержанию главы наркокартеля в муниципалитетах Аоме, Гуамучиль, Гуасаве и Наволато на улицах начались беспорядки: горели машины и заправки, велась стрельба с вертолетов, люди в панике убегали со стадиона, где шел бейсбольный матч, так как и там были слышны выстрелы. Уточняется, что подобная "демонстрация силы" от картелей традиционно сопровождает громкие задержания их главарей.