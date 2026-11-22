СМИ узнали о планах республиканцев заблокировать кандидатуры Трампа на посты Пентагоне

Остин Дамер Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы в Сенате США готовы помешать утверждению как минимум двух кандидатов, выдвинутых президентом Дональдом Трампом на значимые должности в Пентагоне, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Более года назад поступили предложения относительно Остина Дамера и Алекса Велес-Грина: первый номинирован на пост директора по стратегии, планам и потенциалу в управлении политики Пентагона, Велес-Грин - на должность заместителя директора этого управления", - говорится в сообщении.

Несмотря на многомесячные усилия администрации по продвижению кандидатур, ни у одного из них нет достаточного числа голосов для одобрения в Сенате. По данным источников, эти кандидатуры не войдут в финальный перечень номинированных лиц, которую Сенат планирует рассмотреть и утвердить до конца текущего года.

По словам источников, демократы, которые получат контроль над Конгрессом в январе 2027 года, также не поддержат эти кандидатуры. Неспособность Белого дома договориться с республиканцами в Сенате вызвала раздражение в Пентагоне, добавили собеседники газеты.

WP напоминает, что за шесть недель до перехода Конгресса к демократам, Белый дом сталкивается с целым рядом проблем в оборонной сфере, включая реализацию планов с получением оборонного бюджета в $1,5 млрд. Кроме того, у Белого дома остается все меньше времени на утверждение командующим ВМС Хунга Као и начальником штаба Армии США генерала Стива ЛаНива.

По итогам промежуточных выборов в США, состоявшихся 3 ноября, республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев проиграли даже в тех штатах, в которых доминировали десятилетиями.