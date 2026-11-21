Власти Мексики задержали наркобарона "Эль Чапо Исидро"

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мексики задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Фаусто Исидро Меса Флорес, известного как "Эль Чапо Исидро".

Как сообщает Associated Рress, его удалось задержать ночью в штате Синалоа. Помощь разведанными при подготовке операции оказали спецслужбы США.

Меса Флорес входил в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР, он был одним из самых известных лидеров картелей из криминальной организации "Бельтран Лейва". В США его разыскивали по обвинениям в контрабанде наркотиков и оружия.

На видео и фото из города Гуасаве, где прошла операция, видно, что на улицах начались беспорядки: горели машины и заправки, велась стрельба с вертолетов, люди в панике убегали со стадиона, где шел бейсбольный матч, так как и там были слышны выстрелы. Отмечается, что подобная "демонстрация силы" от картелей традиционно сопровождает громкие задержания их высокопоставленных членов.

Силовики будут еще какое-то время оставаться в Синалоа для поддержания порядка.