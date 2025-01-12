ВСУ нанесли удары дронами в Борисовском районе Белгородской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронами нескольких населенных пунктов.

"ВСУ нанесли удары по Борисовскому району. Предварительно, никто не пострадал. В посёлке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Гдадков добавил, что село Берёзовка атаковано вражеским беспилотником. В селе Зозули FPV-дрон ударил по автомобилю.