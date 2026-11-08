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Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Следователи из польской прокуратуры рассматривают стрельбу, произошедшую на Рыночной площади в Кракове, как теракт, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Сотрудники полиции обнаружили крупный арсенал оружия в квартире, в которой проживал автор стрельбы. Так, в помещении хранились семь единиц огнестрельного оружия и существенное количество боеприпасов, а еще четыре единицы оружия подозреваемый взял с собой, когда отправлялся в Краков. По первым данным, часть оружия было зарегистрировано на него, а часть - на его отца.

В воскресенье и понедельник в Польше пройдет общенациональный траур в память о погибших во время стрельбы.

Представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщила в воскресенье, что среди погибших и пострадавших есть граждане Великобритании, Австрии, ФРГ, России и Португалии. В публикации в соцсети X она не стала уточнять, кто из них погиб, а кто получил ранения.

Ранее глава МВД Марчин Кервиньский сообщал, что среди погибших есть британский подданный.

"Среди пострадавших - пять иностранных граждан: из Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России. Среди погибших - подданный Великобритании, трое граждан Польши, а также двое человек, личности которых пока не установлены", - заявил министр в ночь на воскресенье.

В субботу, как сообщалось, в посольстве РФ в Польше проинформировали, что среди пострадавших в Кракове есть россиянка.

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"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади города, ранена гражданка Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства в телеграм-канале. Российские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавшей и находятся в контакте с органами здравоохранения Польши.

В субботу вечером мужчина открыл огонь из автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова, шесть человек погибли, 16 получили ранения.

Совершивший нападение, задержан. При задержании он получил ранение и был госпитализирован. Речь идет о 25-летнем гражданине Польши. Следователи установили, что он придерживался ультраправых взглядов.

Позже стало известно, что родители и сестра подозреваемого найдены мертвыми в своей квартире.

Европейские СМИ отмечают, что все трое, судя по первым данным, погибли от огнестрельных ранений.

Краков Польша
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