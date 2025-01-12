Поиск

Швеция направит три корабля и самолет для защиты подводной инфраструктуры

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Швеции приняло решение направить три своих военно-морских корабля и один самолет ВВС для участия в операции НАТО по наблюдению за Балтийским морем.

"Целью операции под командованием НАТО является защита подводных кабелей от повреждений", - сообщил в воскресенье портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Шведские корабли еще не приступили к миссии наблюдения. Крайний срок их участия еще не установлен, решение об этом примет командование мониторинговых операций НАТО.

Одновременно портал напоминает, что в пятницу министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО направит два корабля для наблюдения за кабелями.

Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи повреждением 25 декабря в Финском заливе финляндско-эстонского электрокабеля Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. По подозрению в причастности к их повреждению 28 декабря Финляндия наложила арест на зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью "теневого флота" России.

НАТО Швеция Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Что произошло за день: суббота, 11 января

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе215 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2088 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });