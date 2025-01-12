НПФ "Будущее" объединяется с шестью фондами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" начал процедуру реорганизации в форме присоединения к нему шести других фондов, входящих в группу компаний "Регион": "Большой", "Достойное будущее", "Перспектива", "Федерация", "Телеком-Союз" и "Оборонно-промышленный фонд им. В.В.Ливанова".

Согласно сообщению НПФ "Будущее", соответствующее решение было принято уполномоченными органами всех фондов. Планируется, что реорганизация завершится в первом полугодии 2025 года. По ее итогам НПФ "Будущее" станет одним из крупнейших на рынке: количество клиентов достигнет 8,9 млн, а объем средств под управлением превысит 725 млрд рублей.

Консолидация пенсионных активов расширит инвестиционные возможности фонда и позволит участвовать в крупных инфраструктурных проектах, отмечается в сообщении.

НПФ "Будущее" после окончания процедуры реорганизации в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов. В рамках интеграции договоры по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, договоры долгосрочных сбережений, заключенные клиентами ранее, продолжат действовать и их условия останутся неизменными.

Ранее планировалось, что НПФ "Будущее", "Достойное будущее", "Большой" и "Перспектива" будут объединены на базе НПФ "Эволюция". Однако процесс реорганизации, запущенный в 2021 году, был прекращен в 2022 году.