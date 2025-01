Пекин осудил санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В МИД Китая осудили внесение США китайских компаний в санкционные списки, связанные с российской энергетикой.

"Китай всегда выступал против попыток США подорвать национальную безопасность, ограничить международное сотрудничество в сфере торговли. Китай считает неприемлемым введение США односторонних санкций и расширение юрисдикции США", - заявил на брифинге представитель МИД Го Цзякунь.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможных контрмерах на решение США включить китайские компании в санкционный список, нацеленный на ограничение экспорта российской нефти.

На прошлой неделе Минфин США включил в санкционный список китайскую компанию Zhoushan Wison Offshore and Marine Co Ltd., которую считает связанной с ООО "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" (основной акционер - "НОВАТЭК" внесено в санкционный список США осенью 2023 года.

Гонконгская Hongkong Yaqing Shipping Co Limited - попала под санкции Минфина США также за поддержку "Арктик СПГ 2".

В санкционном листе теперь также восемь дочерних компаний Novatek China Holdings Co Ltd, зарегистрированной в Китае в августе 2023 года и уже в сентябре того же года подпавшей под санкции: Xuanwu Wenqu Sea Freight Shanghai Co Ltd, Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd, Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd, Xuanwu Trading Shanghai Co Ltd, Xuanwu Zuofu Sea Freight Shanghai Co Ltd, Xuanwu Youbi Sea Freight Shanghai Co Ltd, Xuanwu Tiankui Sea Freight Shanghai Co Ltd и Xuanwu Tianji Sea Freight Shanghai Co Ltd.

OFAC утверждает, что Novatek China Holdings занималась реализацией СПГ с "АСПГ 2".