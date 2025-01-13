Китай в 2024 году снизил импорт нефти на 1,9% и увеличил закупку нефтепродуктов на 1%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал 553,4 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $324,8 млрд, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом году составил 1,512 млн тонн в сутки против 1,545 млн тонн в 2023-м, с коэффициентом баррелизации в 7,3 – 11,04 млн б/с против 11,28 млн б/с соответственно.

В декабре Пекин импортировал почти 11,27 млн б/с. В абсолютном выражении это составляет 47,84 млн тонн нефти, что на 1,1% меньше г/г и на 1,4% меньше показателя ноября. Затраты Китая на нефть в прошлом месяце составили $25,43 млрд.

Импорт нефтепродуктов Китаем в прошлом году увеличился на 1% до 48,23 млн тонн. Затраты КНР на их покупку выросли на 4,6% до $29,29 млрд.

В декабре Пекин импортировал 3,29 млн тонн нефтепродуктов, что на 30,8% меньше г/г и на 19,2% меньше, чем в ноябре. Расходы на нефтепродукты в декабре составили почти $2 млрд.

Снижение нефтяного импорта Китаем в прошлом году может быть обусловлено замедлением ряда макроэкономических показателей, прежде всего, индексов промышленного производства и темпов строительства. Кроме того, в стране все активнее увеличивается использование электромобилей, а в сегменте логистики – транспорта, работающего на газомоторном топливе.