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Глава МИД Армении отправится с визитом в США, запланированы переговоры с Блинкеном

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит США с двухдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян в рамках визита 14-15 января "проведет ряд встреч с коллегами в США, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном", добавили в пресс-службе.

8 января в ходе пресс-конференции Мирзоян заявил, что представители Армении и США готовят встречу для обсуждения документа о стратегическом партнерстве.

"Мы договорились повысить уровень стратегического диалога до уровня стратегического партнерства. Обсуждаются соответствующие документы", - сказал он.

По его словам, между официальными лицами Армении и США планируется встреча, о результатах будет сообщено.

Армения Арарат Мирзоян
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