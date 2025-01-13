В Белом доме довольны взаимодействием с переходной командой Трампа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Контакты между уходящей администрацией президента США Джо Байдена и переходной командой избранного президента США Дональда Трамп осуществляются профессионально, заявили в понедельник в Белом доме.

"Мне следует сказать, что координация, взаимодействие с ними, была профессиональной, глубокой и по существу", - сказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, президент США после выборов поручил ему начать взаимодействовать с командой Трампа как можно скорее, чтобы "мы оказались в наилучшей позиции" при передаче власти следующей администрации. В частности, как отметил Салливан, стороны ведут работу по кризису на Ближнем Востоке.

"Речь не том, кто какую партию представляет, а о вопросах национальной безопасности", - подчеркнул он.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.