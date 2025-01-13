Советник Байдена считает ИИ самым серьезным геополитическим вызовом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дальнейшее развитие искусственного интеллекта станет главным вызовом для США в том, что касается геополитики, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я считаю, что самое важное - это скорость, масштабы развития искусственного интеллекта. Это может полностью изменить ситуацию", - сказал он в понедельник на брифинге в Белом доме.

При этом Салливан отметил, что мог бы назвать Китай или Россию самым серьезным вызовом для США в мире, но все же считает, что ИИ в данном случае важнее.

"Может сложиться, что искусственный интеллект поможет нашей стране, а может он, наоборот, будет работать против нас", - добавил он.

Салливан выразил надежду, что следующая администрация США понимает важность ИИ и будет принимать меры, чтобы американские компании сохраняли лидерские позиции в этой сфере.