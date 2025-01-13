Президент США считает, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что за время его президентства Североатлантический альянс стал сильнее и эффективнее, чем в прошлом.

"НАТО сейчас более сильная и компетентная чем когда-либо, и гораздо больше наших союзников выделяют достаточно средств на оборону", - сказал Байден во время выступления в Госдепе США.

Он подчеркнул, что до того, как он стал президентом, всего девять союзников по НАТО выделяли 2% от своего ВВП на оборонные нужды, тогда как сейчас это делают 23 союзника.

Президент отметил, что союзы, в которых состоят США, сейчас сильнее, чем они были на протяжении десятилетий.