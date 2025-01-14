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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник осуществила пуски, как предполагается, нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщило агентство "Ренхап".

"Объединенный комитет начальников штабов около 09:30 (03:30 мск) зафиксировал пуск из района Канге провинции Чагандо в направлении Японского моря", - говорится в публикации.

"Северокорейские ракеты пролетели около 250 км, после чего упали в море", - цитирует агентство южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Военные отметили, что усилили "мониторинг и бдительность" на фоне возможных дополнительных пусков Пхеньяна, при этом "тесно обмениваются информацией" с США и Японией и "поддерживают полную готовность".

И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок решительно осудил произведенные Пхеньяном пуски.

"Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", - заявил Чхве Сан Мок на заседании кабмина.

Он добавил, что правительство "будет жестче реагировать на провокации Северной Кореи, опираясь на свою сильную оборонную позицию и прочный альянс Южной Кореи с США".

КНДР ракеты Японское море
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