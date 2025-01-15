Пезешкиан заявил, что Иран никогда не планировал покушение на Трампа

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Иран не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа в ходе его прошлогодней предвыборной кампании и не будет этого делать в будущем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

"Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны создают для поощрения иранофобии (...). Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать", - заявил Пезешкиан в ответ на вопрос телеканала, о якобы имеющемся заговоре против Трампа, о котором сообщали власти США, а секретная служба после появления информации усилила охрану Трампа.

Кроме того, как отмечает NBC News, Пезешкиан сообщил, что Иран открыт для диалога с администрацией Трампа, однако заявил, что США не выполняли своих обязательств в прошлом и пытались свергнуть иранское правительство.

Пезешкиан также заявил, что Иран будет готов защищаться в случае нападения на его ядерные объекты.

"Вполне естественно, что мы отреагируем на любые действия. Мы не боимся войны, но и не стремимся к ней", - добавил он.

Президент опроверг информацию о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, назвав ее неправдой.