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Что случилось этой ночью: среда, 15 января

Израиль и ХАМАС достигли соглашения по сектору Газа, Армения и США подписали хартию о партнерстве, Иран отверг обвинения в покушении на Трампа

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Между Израилем и ХАМАС на переговорах в Катаре достигнута принципиальная договоренность в соглашении по сектору Газа, сообщила The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников. Делегации продолжают работу в Дохе, чтобы обсудить детали соглашения.

- Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве. Как отметил Блинкен, сотрудничество между странами было зафиксировано в сфере энергетики, сейчас переговоры ведутся в направлении мирной ядерной безопасности и атомной энергетики.

- Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Санкционные меры также предусматривают ограничения против судов, перевозящих российскую нефть, и "дополнительный экспортный контроль товаров, используемых в военных целях".

- Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о привлечении IT-специалистов к расследованию киберпреступлений. По его словам, в перспективе IT-специалисты будут самостоятельно работать с некоторыми базами данных и программно-аппаратными комплексами, чтобы повысить эффективность расследований. По данным СКР, в 2024 году ведомство расследовало более 21 тыс. киберпреступлений (на 12% больше, чем годом ранее).

- Иран не планировал покушение на Дональда Трампа в ходе его прошлогодней предвыборной кампании и не будет этого делать в будущем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью NBC News. "Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны создают для поощрения иранофобии (...). Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать", - заявил Пезешкиан.

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