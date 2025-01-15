Лукашенко попросил недоброжелателей не ждать его болезни и смерти

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил недоброжелателей, чтобы не ждали ухудшений его здоровья и не распространяли ненужные слухи.

"Одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь", - цитирует слова президента госагентство БелТА.

Должностным лицам, присутствовавшим на заседании по утверждению инвестиционной программы Белоруссии на 2025 год, он предложил "работать".

"Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать президенту", - добавил Лукашенко.