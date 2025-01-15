OpenAI добавила функции виртуального помощника в ChatGPT

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап OpenAI добавил функции виртуального ассистента в чат-бот ChatGPT, говорится в сообщении компании.

OpenAI внедрила в ChatGPT бета-версию функционала Tasks, позволяющего пользователям планировать действия и получать уведомления об их исполнении. Изначально Tasks будет доступен лишь платным подписчикам, однако компания заявила, что со временем его смогут использовать все, у кого есть аккаунт в ChatGPT.

Этот шаг приближает ChatGPT к превращению в цифрового помощника, что может стать проблемой для Siri от Apple Inc. и Alexa от Amazon.com Inc. - одних из самых узнаваемых виртуальных ассистентов, пишет Barron's.

Siri все еще сохраняет зависимость от сторонних инструментов, в том числе от ChatGPT. Для превращения ее в автономного ИИ-агента Apple придется разрабатывать собственную более мощную ИИ-модель. Это потребует значительных инвестиций, что может не получить одобрения от инвесторов. Сейчас Apple тратит на ИИ-инфраструктуру меньше, чем другие крупные технологические компании.

Amazon уже вложилась в создание центров обработки данных для ИИ, а также в стартап Anthropic, ИИ-модель которого Claude считается сильным конкурентом ChatGPT. И все же Alexa пока не имеет функций ИИ-агента.

Одной из ключевых технических проблем для Amazon является обеспечение эффективной интеграции ИИ-функций Alexa с широким спектром самых разных устройств, позволяющей ей управлять функциями каждого из них.

Можно ожидать, что Apple и Amazon придется реагировать на шаг, сделанный OpenAI. В этом году обе компании могут анонсировать запуск собственных ИИ-ассистентов, однако успех в гонке виртуальных помощников будет зависеть от эффективности их реализации, пишет Barron's.