США ввели санкции против компаний из РФ и КНР, участвующих в проведении платежей за санкционные товары

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США внесли в SDN list российские и китайские компаний, которые участвовали в схемах проведения платежей за санкционные товары, сообщило в среду OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Россия и Китай работают над созданием региональных клиринговых платформ (РКП) в обеих странах, которые будут выступать в качестве контрагентов для осуществления трансграничных платежей и облегчают безналичные взаиморасчеты по платежам за санкционные товары, утверждает Минфин США.

Как сообщает ведомство, в схеме участвуют крупные банки, которые уже находятся в SDN list, такие как Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк "Точка", а также другие российские компании, которые до сегодняшнего дня не находились под санкциями: ООО "Гербариум Офис Менеджмент" (Гербариум), АО "Атлант Торг", ООО "Сигма Партнерс", АО "Транзакции и расчеты", АО "Арктур" и Paylink Limited.

"Гербариум" зарегистрирован в феврале 2005 года, его собственником через дочернее ООО "МНК Инвест" (владеет 99,99%) является Еврофинанс Моснарбанк, следует из данных ЕГРЮЛ. Сам банк был внесен в SDN list весной 2019 года. Против генерального директора "Гербариума", Андрея Приходько, в среду также был введены санкции.

Другие российские компании, пополнившие санкционный список США, были зарегистрированы не так давно. "Арктур" был учрежден в августе 2022 года, а "Сигма Партнерс" – в июле 2023 года. Остальные компании из списка были зарегистрированы еще позднее: "Атлант Торг" – в январе прошлого года, "Транзакции и расчеты" – в мае 2024 года, ООО "Пэйлинк" – в октябре 2024 года.

Китайские компании, участвовавшие, по данным США, в таких схемах, тоже попали в SDN list. Среди них Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd и Jilin Province Shunda Trading Company Ltd.