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ЦБ Южной Кореи неожиданно сохранил ставку на уровне 3%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года.

Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

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Хотя инфляция стабилизировалась, а рост задолженности домохозяйств замедляется, риски снижения экономического роста усилились, отмечается в сообщении.

ЦБ ожидает, что темпы подъема экономики страны в 2024 и 2025 гг. будут ниже, чем прогнозировалось в ноябре (соответственно 2,2% и 1,9%).

Как сообщалось, Банк Кореи в ноябре 2024 года уменьшил базовую ставку по итогам второго заседания подряд. В октябре она была понижена впервые с мая 2020 года (до 3,25% с 3,5%), а до этого ЦБ 13 заседаний подряд сохранял ставку на самом высоком за 16 лет уровне.

Южная Корея
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