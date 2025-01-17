Астронавты вернулись на борт МКС после проведения монтажных работ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты Ник Хейг и Сунита Уильямс после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

В рамках выхода в космический вакуум астронавты провели обслуживание астрофизического оборудования. Выход продлился около 6,5 часов.

В июне минувшего года попытка выхода двух американских астронавтов в открытый космос с борта МКС окончилась неудачей.

Американские астронавты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, находившиеся на МКС, должны были выйти в космический вакуум 13 июня, но из-за проблем со скафандром он был отменен. 24 июня после 31-минутного выхода астронавты вернулись на станцию в связи с утечкой воды из контура охлаждения скафандра Дайсон.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

На 23 января запланирован второй в этом году выход в открытый космос американских астронавтов с борта МКС.