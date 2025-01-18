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Британские власти не собираются запрещать TikTok

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - У Лондона нет планов по запрету соцсети TikTok, сообщили в субботу в британском правительстве.

"Эта тема - для США, у нас нет планов о введении запрета на TikTok в Великобритании", - приводит агентство EFE комментарий представителя Даунинг-стрит.

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Это заявление прозвучало на фоне рассмотрения в США вопроса о запрете этой базирующейся в КНР соцсети. Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что примет решение о судьбе TikTok после того, как проанализирует ситуацию. Он отметил, что решение Верховного суда было ожидаемо, и его необходимо уважать.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok. При этом в Белом доме заявили, что передают окончательное решение о запрете соцсети следующей администрации. Законопроект предусматривал, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу планировали запретить в США.

Западные СМИ тогда отмечали, что одобрение законопроекта позволит президенту США запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками".

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США.

Великобритания TikTok США Китай
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