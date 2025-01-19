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Трамп хотел бы посетить Китай в первые 100 дней своего президентства

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хотел бы посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - говорится в сообщении.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили проведение личной встречи, при этом один из вариантов предполагает приглашение китайского лидера в США, отметило издание.

Газета пишет, что одной из задач встречи было бы "углубление отношений с Си Цзиньпином, которые стали более напряженными из-за угрозы избранного президента ввести более высокие пошлины на китайский импорт".

Ранее на этой неделе Си Цзиньпин в телефонной беседе с Трампом подчеркнул, что две страны имеют широкое пространство для сотрудничества, сообщил МИД КНР.

По словам китайского лидера, "главное - уважать основные интересы и основные беспокойства друг друга и находить пути надлежащего решения проблем".

Си Цзиньпин напомнил, что "тайваньский вопрос касается национального суверенитета и территориальной целостности Китая", и выразил надежду, что "американская сторона отнесется к нему с осторожностью".

Дональд Трамп Китай США Си Цзиньпин
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