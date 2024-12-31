Си Цзиньпин напомнил о стремлении Китая к воссоединению с Тайванем

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Воссоединение с Тайванем остается приоритетом для Пекина, заявил в новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива - одна семья. Никто не может разрушить кровные узы, никто не способен помещать исторической тенденции к воссоединению всех частей нашей родины", - цитируют Си Цзиньпина во вторник китайские СМИ.

Немало внимания в своем выступлении китайский лидер уделил экономике, которая, по его словам, "столкнулась с новыми условиями, в том числе - с вызовами и с неустойчивостью условий за пределами КНР". Также он отметил важность трансформации экономики, чтобы "перейти со старых "локомотивов" развития на новые".

"Усердная работа поможет нам выполнить поставленные цели (...). Мы должны верить в успех", - подчеркнул председатель КНР.

Говоря о международных отношениях, он заявил о готовности Пекина к активному взаимодействию на таких площадках, как БРИКС и G20.