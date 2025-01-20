Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне, заявил, что даст указание военным создать систему ПРО "Железный купол" для обеспечения безопасности страны.

"Я поручу нашим военным приступить к строительству мощного противоракетного щита - "Железный купол". Он будет создан полностью в США", - сказал Трамп.

По его словам, одним из приоритетов новой администрации станет развитие обороноспособности США.

"Железный купол" - израильская система противоракетной обороны, предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Его создание началось в 2004 году в целях противодействия обстрелам с палестинских территорий.