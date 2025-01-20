Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 января

Израиль освободил 90 палестинских заключенных, Трамп хочет создать американский "Железный купол", над семью регионами РФ сбит 31 дрон ВСУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Через неделю ХАМАС освободит еще четырех заложников, сообщил президент США Джо Байден. Ранее в Израиль вернулись три заложницы.

- Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС. В их числе 78 жителей Западного Берега и 12 жителей Восточного Иерусалима.

- Российские военные сбили за ночь 31 беспилотник ВСУ над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и Татарстаном.

- В сектор Газа прибыли первые после прекращения огня грузовики с продовольствием. Всемирная продовольственная программа ООН намерена ежедневно отправлять в анклав 150 грузовиков с продуктами.

- Дональд Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США. Избранный американский президент также пообещал вернуть Штатам процветание после четырех лет "упадка".

- Трамп в первый день на президентском посту подпишет более 200 указов, касающихся энергетики, пограничной и иммиграционной политики. По словам источников Fox News, речь идет о "серии исполнительных указов и действий, которые коренным образом реформируют американское правительство".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США

Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США

В США в понедельник пройдет инаугурация Трампа

Обострение палестино-израильского конфликта

В сектор Газа прибыли первые после прекращения огня грузовики с продовольствием

В сектор Газа прибыли первые после прекращения огня грузовики с продовольствием
Обострение палестино-израильского конфликта

Три освобожденные заложницы вернулись в Израиль

Три освобожденные заложницы вернулись в Израиль

Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС передал Красному Кресту троих израильских заложников

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники в урегулировании в Газе подтвердили вступление режима перемирия в силу

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль объявил о введении режима прекращения огня в секторе Газа с 12:15

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2133 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе264 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5719 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });