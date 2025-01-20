Что случилось этой ночью: понедельник, 20 января

Израиль освободил 90 палестинских заключенных, Трамп хочет создать американский "Железный купол", над семью регионами РФ сбит 31 дрон ВСУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Через неделю ХАМАС освободит еще четырех заложников, сообщил президент США Джо Байден. Ранее в Израиль вернулись три заложницы.

- Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС. В их числе 78 жителей Западного Берега и 12 жителей Восточного Иерусалима.

- Российские военные сбили за ночь 31 беспилотник ВСУ над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и Татарстаном.

- В сектор Газа прибыли первые после прекращения огня грузовики с продовольствием. Всемирная продовольственная программа ООН намерена ежедневно отправлять в анклав 150 грузовиков с продуктами.

- Дональд Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США. Избранный американский президент также пообещал вернуть Штатам процветание после четырех лет "упадка".

- Трамп в первый день на президентском посту подпишет более 200 указов, касающихся энергетики, пограничной и иммиграционной политики. По словам источников Fox News, речь идет о "серии исполнительных указов и действий, которые коренным образом реформируют американское правительство".