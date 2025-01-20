Трамп в первый день на президентском посту подпишет более 200 указов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в первый день своего правления подпишет более 200 указов, касающихся энергетики, пограничной и иммиграционной политики, сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, Трамп издаст "серию исполнительных указов и действий, которые коренным образом реформируют американское правительство".

В частности, как сообщил источник, он объявит чрезвычайное положение на государственной границе, даст указание военным США сотрудничать с Министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка на южной границе и объявит о закрытии границы для всех нелегальных иммигрантов.

Трамп также создаст оперативные группы по защите национальной безопасности с участием сотрудников ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и других ведомств, чтобы "полностью искоренить присутствие преступных картелей".

Избранный президент намерен объявить наркокартели иностранными террористическими организациями, что, по словам чиновника, откроет новые возможности для обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, Трамп планирует восстановить политику пребывания в Мексике и приказать военным построить новый участок пограничной стены.

Помимо прочего избранный президент издаст указы, касающиеся энергетики, и отменяющие политику президента Джо Байдена, которая, по словам собеседника Fox News, "ограничивала энергоснабжение США".

Также Трамп планирует "покончить с инициативами Байдена по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), подпишет указ об усилении президентского контроля над высокопоставленными правительственными чиновниками и внедрении новой системы найма на работу, основанной на заслугах".

Избранный президент в свой первый рабочий день также приостановит действие разрешений на доступ к секретной информации для 51 сотрудника национальной безопасности, которые "солгали" о ноутбуке Хантера Байдена в преддверии президентских выборов 2020 года.

Как заявил чиновник: "Это самый обширный список действий исполнительной власти в американской истории, и все они основаны на неуклонном стремлении выполнить предвыборные обещания".

Во время своего выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне Трамп рассказал, что планирует подписать много указов в первый день на посту президента.

"Каждый радикальный и глупый исполнительный приказ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу", - заявил Трамп.