Жилье в Великобритании подорожало в январе на 1,7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Средняя стоимость жилья в Великобритании в январе выросла на 1,7% в помесячном выражении и достигла 366,189 тыс. фунтов стерлингов ($447,245 тыс.), сообщает портал недвижимости Rightmove.

Это рекордный рост для января с 2020 года.

При этом число новых объектов на британском рынке жилья в январе выросло на 11% год к году, а число выставленных на продажу домов находится на максимуме для этого времени года за 10 лет, подсчитала компания.

Цены, выставляемые продавцами недвижимости, в 2025 году повысятся на 4% в целом по стране, прогнозируют аналитики Rightmove. Они ожидают, что число закрытых сделок в текущем году вырастет и достигнет 1,15 млн.