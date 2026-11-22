Космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Европейский космический аппарат BepiColombo, завершив многолетний межпланетный перелет, вышел на орбиту планеты Меркурий, сообщило в воскресенье Европейское космическое агентство (ESA).

Он стал вторым космическим аппаратом в истории, который будет собирать научные данные о ближайшей к Солнцу планеты, находясь непосредственно на ее орбите.

Целью проекта является изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценка геологической истории развития планеты, изучение химического состава поверхности и ее внутренней структуры. Кроме того, будет проведен анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром, а также картирование распространенности водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

Запущенный в 2018 году аппарат BepiColombo состоит из двух орбитальных модулей, созданных Европой и Японией. Эти аппараты разделятся примерно через 18 дней. Обе миссии, оснащенные защитой от экстремально высоких температур вблизи Солнца, будут исследовать планету от границ ее магнитного поля до структуры массивного железного ядра.

"Меркурий - это планета земной группы, о которой мы знаем меньше всего", - сказал Герайнт Джонс, научный руководитель проекта BepiColombo в Европейском космическом агентстве.

Информация, собранная BepiColombo, может раскрыть ключевые подробности об относительно небольшом каменистом мире, что, в свою очередь, может пролить свет на формирование Солнечной системы.

В период с 1974 по 1975 год космический аппарат NASA Mariner 10 трижды пролетал мимо Меркурия. Затем космический аппарат Messenger стал первым аппаратом, вышедшим на орбиту планеты. Он собирал данные в период с 2011 по 2015 год.