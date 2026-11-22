Кушнер сообщил о контактах по европейской архитектуре безопасности в ближайшие недели

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики по Украине в ближайшие недели планируют проводить контакты по теме будущей архитектуре безопасности в Европе, заявил в воскресенье спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"В ближайшие недели в ходе частных бесед и многосторонних дискуссий мы планируем работать с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться выработать общее понимание этой архитектуры", - написал Кушнер в соцсети X, комментируя контакты, которые намерен провести вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом.