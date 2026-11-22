Не менее трех человек погибли в пожаре на кондитерской фабрике в Индонезии

Фото: AP/TAСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на кондитерской фабрике в Индонезии, погибли по меньшей мере три человека, сообщает Associated Press.

Пропавшими без вести числятся еще 36 человек. По данным местных властей, в здании находилось не менее 60 человек, когда начался пожар.

Съемки с дронов показывают, что большие секции фабрики уничтожены огнем, крыша обрушилась, местами все еще есть задымление.

Фабрика компании Fonusa Agung Mulia расположена в районе Чиканде примерно в 50 км от Джакарты.

Причины возгорания устанавливаются.