Трамп не хотел бы снова увидеть Чака Шумера спикером Сената

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы победы Чака Шумера в борьбе за пост спикера Сената, так как не считает возможным конструктивно с ним взаимодействовать.

"Мне будет сложно работать Чаком Шумером, если он возглавит большинство в Сенате", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока Шумер уже был спикером Сената. "Он ужасно справлялся с ролью "лидера". Это был один из худших результатов на это посту в истории. И у меня нет сомнений, что и во второй раз он не сделает ничего хорошего", - отметил президент США.

По словам Трампа, "все, чем занимался тогда Шумер, так это распространение выдумок про Россию (о якобы вмешательстве РФ в выборы в США - ИФ), а также - выдумок по многим другим темам".

У демократов будет большинство в Сенате нового созыва, который начнет работу в январе 2027 года. Тем не менее сенаторы пока не определились с позицией спикера. Шумер в настоящее время возглавляет демократическое меньшинство и претендует на то, чтобы в январе стать лидером большинства. Однако в борьбу за эту позицию в ноябре вступил и сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Его активно поддерживает левое крыло Демократической партии.