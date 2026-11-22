Кушнер заявил, что в будущем Россия не должна опасаться НАТО, а НАТО - Россию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в воскресенье о необходимости в ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине достичь того, чтобы Россия не опасалась НАТО, а НАТО - Россию.

"Мы стремимся к такому будущему, в котором (...) у России будет уверенность, что НАТО не стремится к конфронтации, а у НАТО и ее партнеров - уверенность в том, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность соседей", - написал Кушнер в соцсети X.

По его мнению, "это потребует ясных заявлений сторон о намерениях". Также сторонам нужно будет взять на себя "реальные и подлежащие верификации обязательства". Кроме того, подчеркнул спецпосланник Трампа, что любые договоренности должны предусматривать "суверенитет и возможность независимо принимать решения всеми странами-участницами".