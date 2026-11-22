Трамп подписал закон о прекращении чеканки одноцентовых монет и регулировании сдачи

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству финансов прекратить чеканку одноцентовых монет (пенни). Уже находящиеся в обращении монеты будут и далее приниматься в качестве законного платежного средства.

Как сообщает CBS News, закон также регулирует вопрос сдачи при оплате наличными. Документ разрешает округлять сумму до пяти центов. Например, если сумма покупки (после налогов) составляет $10,02 и у клиента нет двух центов, стоимость округляется до $10. Если речь идет о цене в $10,04, то она округляется до $10,05.

Раньше покупатель мог подать в суд на продавца, если у того не находилось мелочи для сдачи при оплате наличными, даже если сумму округляли в пользу клиента.

Вопрос поэтапного отказа от одноцентовых монет был принципиальным для многих предпринимателей. Монеты все еще находятся в обращении, но во многих штатах наблюдается их дефицит.

Палата представителей и Сенат поддержали закон. Член Палаты представителей Лиза Макклейн отметила, что чеканка- одного пенни стоит около четырех центов. Вступление документа в силу будет экономить бюджету $85 млн ежегодно.

При этом официально последний пенни отчеканили еще в 2025 году.