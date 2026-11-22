Спецпосланник Трампа назвал условие предоставления Украине гарантий безопасности

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву мощные гарантии безопасности, если будет уверен в том, что новый украинский конфликт крайне маловероятен, заявил в воскресенье спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер.

"Он (Трамп - ИФ) пойдет на такой шаг (одобрение гарантий - ИФ) только в том случае, если убедится, что это определенно служит национальным интересам США и что более широкие гарантии безопасности позволят свести к минимуму вероятность ситуации, в которой они бы понадобились", - написал Кушнер в соцсети X.

Он подчеркнул, что президент США, в целом, готов рассмотреть вариант с предоставлением Украине гарантий, похожих на положения статьи 5 устава НАТО. "Готовность России обсуждать такие гарантии - это большой шаг вперед и возможный признак того, что эта страна всерьез готова к миру", - считает спецпосланник Трампа.

При этом Кушнер отметил, что подобные гарантии - крайне серьезное обязательство для Штатов, и потому "тема требует внимательного изучения". Он также предупредил, что предоставление таких гарантий потребует не только согласия Трампа, но и Конгресса США, а также - должна будет пройти проверку на соответствие американской конституции.