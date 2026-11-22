Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану в случае отсутствия сделки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению, сообщил в воскресенье журналист Fox News Трей Ингст по итогам интервью с Трампом.

"Президент сообщил телеканалу, что он склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года в случае, если сделка не будет достигнута", - написал Ингст в соцсети X.

По словам Трампа, переговоры США с Ираном через посредников продолжаются, добавил журналист.