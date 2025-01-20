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Тысячи военных Нацгвардии США стянуты в Вашингтон в преддверии инаугурации Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь тысяч военнослужащих подразделений армии и ВВС Национальной гвардии США стянуты в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Stars and Stripes.

По данным Командования Национальной гвардии, военнослужащие прибыли из 40 американских штатов для обеспечения "мирной передачи власти".

При этом указывается, что "Секретная служба США является главной в планировании и проведении этой операции".

Военнослужащие Национальной гвардии будут поддерживать полицию в здании Капитолия США и помогать в выполнении задач вблизи его территории. Они будут осуществлять в основном вспомогательную роль, включая слежение за порядком на улице, контроль за дорожным движением, аварийно-спасательные действия, связь и другие функции.

Вашингтон США Дональд Трамп Национальная гвардия
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