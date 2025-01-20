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Трамп хочет подписать указ о запрете для США выделять новую иностранную помощь

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп позднее в понедельник собирается подписать указ, который запретит выделение новой иностранной помощи за исключением случаев, если она способствует выполнению стратегических целей Вашингтона, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

"Два высокопоставленных представителя будущей администрации США заявили, что Трамп в понедельник поставит подпись под постановлением о прекращении всей новой иностранной помощи, если только она не соответствует стратегическим целям США", - информирует газета.

Целью этого шага является не допустить "попадания денег американских налогоплательщиков в руки групп, работающих против США", отмечает газета.

"США и американцы - одни из самых щедрых людей во всем мире. Но при этом в настоящий момент нам надо понять: внешняя политика - также и внутренняя, и если она не совпадет с нашими интересами, Дяде Сэму больше не надо открывать свою чековую книжку", - заявил изданию член грядущей администрации.

Ожидается, что согласно указу, за всеми новыми выплатами за рубеж установят контроль со стороны госсекретаря США.

Вместе с тем Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, тратя на эти цели до $76 млрд в год. От США, в частности, зависит работа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее Трамп высказывался против передачи финансовых средств за рубеж без возможности для Вашингтона получить выплаты аналогичных сумм или вернуть переданные деньги назад.

Дональд Трамп США
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