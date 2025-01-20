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Китай в 2024 г. увеличил выработку электроэнергии до рекордных 9,418 трлн кВт.ч

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Объем выработанной в Китае электроэнергии по итогам 2024 года вырос на 4,6% - до 9,418 трлн кВт.ч, по данным Государственного статистического управления страны.

Это является рекордным показателем, отмечают китайские СМИ.

В том числе генерация на ТЭС увеличилась на 1,5% и составила 6,344 трлн кВт.ч. Годовой прирост был минимальным за семь лет.

Выработка на ГЭС в прошлом году составила 1,27 трлн кВт.ч (+10,7%), на АЭС - 444,9 млрд кВт.ч (+2,7%), на солнечных электростанциях - 419 млрд кВт.ч (+28,2%), на ветряных - 936 млрд кВт.ч (+11,1%).

Как сообщалось, объем выработки электроэнергии в КНР в 2023 году вырос на 5,2% - до 8,9 трлн кВт.ч.

КНР Китай
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