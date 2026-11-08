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Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии
Фото: AP/TАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение произошло в Японии утром в воскресенье. Как сообщает Associated Press, пострадали не менее 22 человек. Большинство травм люди получили при падении с лестниц, когда пытались укрыться во время землетрясения.

Японское метеорологическое агентство сообщает о подземных толчках магнитудой 5,7, Геологическая служба США оценила его в 5,5. Также были зафиксированы афтершоки.

Пострадали строения в районе префектурах Яманаси и Айти, а также города Хамамацу, Киото и Нара.

Местные СМИ сообщают, что во многих магазинах разбиты витрины.

Метеорологическое агентство предупреждало, что в ближайшие дни в Японии возможны землетрясения, в том числе сильные.

Также жителей предупреждают, что возможны проливные дожди и соответственно сходы селей.

Япония
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