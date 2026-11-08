Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение произошло в Японии утром в воскресенье. Как сообщает Associated Press, пострадали не менее 22 человек. Большинство травм люди получили при падении с лестниц, когда пытались укрыться во время землетрясения.
Японское метеорологическое агентство сообщает о подземных толчках магнитудой 5,7, Геологическая служба США оценила его в 5,5. Также были зафиксированы афтершоки.
Пострадали строения в районе префектурах Яманаси и Айти, а также города Хамамацу, Киото и Нара.
Местные СМИ сообщают, что во многих магазинах разбиты витрины.
Метеорологическое агентство предупреждало, что в ближайшие дни в Японии возможны землетрясения, в том числе сильные.
Также жителей предупреждают, что возможны проливные дожди и соответственно сходы селей.