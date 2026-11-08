Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Европа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
Министр уточнил, что пока не может сказать, кто будет представлять Францию на этих консультациях. "Но мы точно будем там", - добавил Барро.
По его словам, "в последние недели европейцы повысили голос и заявили американским посредникам, что дискуссии по поводу будущего нашего континента невозможно без учета наших ожиданий и требований".
Барро пояснил, что видение стран ЕС в Абу-Даби будет представлять именно Франция.
"Франция сделает так, чтобы голос Европы прозвучал", - сказал он.
Подробностей о том, в каком формате, по его данным, европейская сторона примет участие в переговорах, Барро не привел.
Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.