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Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби
Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Европа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

Министр уточнил, что пока не может сказать, кто будет представлять Францию на этих консультациях. "Но мы точно будем там", - добавил Барро.

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По его словам, "в последние недели европейцы повысили голос и заявили американским посредникам, что дискуссии по поводу будущего нашего континента невозможно без учета наших ожиданий и требований".

Барро пояснил, что видение стран ЕС в Абу-Даби будет представлять именно Франция.

"Франция сделает так, чтобы голос Европы прозвучал", - сказал он.

Подробностей о том, в каком формате, по его данным, европейская сторона примет участие в переговорах, Барро не привел.

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Украина Абу-Даби Франция Жан-Ноэль Барро Европа ЕС
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