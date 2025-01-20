Трамп подтвердил, что переименует Мексиканский залив в Американский

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник с инаугурационной речью на Капитолийском холме, подтвердил намерение переименовать Мексиканский залив в Американский.

"Вскоре мы изменим название Мексиканского залива, переименуем его в Американский", - сказал он. Трансляцию его выступления ведут американские телеканалы.

Кроме того, он заявил, что вернет горе Денали имя президента Маккинли (Маунт Маккинли): "Мы вернем имя великого президента Уильяма Маккинли горе, которой принадлежало это имя".

В 1975 году местные власти Аляски, где расположена эта гора, обратились к федеральному правительству США с просьбой изменить название горы Маккинли на Денали. Эта гора была названа в честь Маккинли неофициально в 1896 году, а в 1917 году это название было закреплено официально. Макинли был президентом США в 1897-1901 гг.