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В Пекине после выхода США из ВОЗ заверили, что продолжат поддержку организации

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китайская сторона продолжит поддерживать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили во вторник в МИД КНР после решения президента США Дональда Трампа выйти из нее.

"Китай, как он всегда и делал, поддержит ВОЗ в ее миссиях", - приводят азиатские СМИ слова представителя МИД КНР Го Цзякуня.

Он отметил, что это необходимо для "здоровья всего человечества". "Роль ВОЗ должна усиливаться, а не ослабевать", - добавил Го Цзякунь.

Ранее Трамп подписал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими.

Китай ВОЗ США Дональд Трамп
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