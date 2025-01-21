Индия в январе-ноябре нарастила импорт нефти на 3%, на РФ пришлось 37% поставок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Индия в январе-ноябре 2024 года импортировала 222,08 млн тонн нефти - на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли.

В денежном выражении поставки составили $132,95 млрд (+3,2% г/г).

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - РФ - отправил в Индию за 11 месяцев 82,13 млн тонн (+9,6). Таким образом, на российскую нефть приходится 37% импорта республики. Из Ирака было поставлено 45,77 млн тонн (+2,5%), из Саудовской Аравии - 28,79 млн тонн (-10,9%). Объемы сделок в денежном выражении - $48,08 млрд, $26,35 млрд и $18,19 млрд соответственно.

Непосредственно в ноябре Индия закупила 22,12 млн тонн нефти, что на 20,2% больше, чем в этом же месяце 2023 года. Объем сделок в денежном выражении - $12,4 млрд (+4,5%). Из них на поставки из РФ пришлось 7,22 млн тонн, из Саудовской Аравии - 4,39 млн тонн, из Ирака - 3,45 млн тонн.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из РФ пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).