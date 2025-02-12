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МЭА прогнозирует удвоение импорта СПГ Индией к 2030 году до 64 млрд куб. м

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Импорт сжиженного природного газа в Индию увеличится почти в два раза к 2030 году на фоне развития инфраструктуры и умеренного роста внутренней добычи, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

Страна повысит закупки СПГ к 2030 году до 64 млрд кубометров в год с 36 млрд в 2024 году, прогнозируют эксперты МЭА. Таким образом, среднегодовые темпы роста до конца десятилетия составят 11%, вдвое превысив показатель за предыдущие 10 лет.

"Индийский газовый рынок вступает в новую фазу роста, - указал директор МЭА по энергетическим рынкам Кейсуке Садамори. - Ожидаемое повышение спроса произойдет на фоне очередной волны нового предложения СПГ в мире".

Планы правительства Индии предусматривают увеличение доли газа в общей энергогенерации до 15% к 2030 году - с текущих 6%.

Общий спрос на природный газ в стране, как ожидается, увеличится примерно на 60% к концу десятилетия и составит 103 млрд кубометров. При определенных условиях показатель может достичь 120 млрд кубометров. Тем временем внутренняя добыча, по прогнозу МЭА, увеличится к этому времени всего на 8%.

МЭА СПГ Кейсуке Садамори Индия
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