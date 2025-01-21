Разведка Словакии заявила о наличии данных об операции по дестабилизации страны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Словацкая информационная служба (разведслужба страны) располагает информацией о том, что в отношении властей Словакии проводится организованная операция, направленная на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом сообщает во вторник словацкое издание "Новины" со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Катарину Немову.

По ее словам, руководство спецслужб дало согласие на передачу информации депутатам Национального собрания Словакии. "Из-за серьезности содержания и степени секретности данных предоставить более подробную информацию общественности не представляется возможным", - отметила Немова.

"Новины" подчеркивает, что о ситуации проинформирован и глава правительства Словакии Роберт Фицо, который намерен обсудить данные разведки с депутатами.

Между тем во вторник в Национальном собрании Словакии проходят прения на тему о возможности голосования по вопросу о недоверии кабинету Фицо.