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В Словакии оппозиция призвала расследовать использование разведслужб правительством Фицо

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Словацкая оппозиция потребовала начать расследование в отношении правительства Роберта Фицо в связи с возможным неправомерным использованием разведслужб в своих целях, сообщает Bloomberg.

Представители либеральной партии "Свобода и солидарность" подали запрос в Генпрокуратуру, указав в нем, что разведслужбы по запросу команды Фицо проводили слежку за активистами, чтобы дискредитировать антиправительственные протесты.

Фицо неоднократно отвергал обвинения оппозиция в том, что его правительство злоупотребляет полномочиями, чтобы контролировать различные ведомства и институты, в частности полицию, разведслужбы и СМИ.

21 января сообщалось, что словацкая оппозиция намерена собрать подписи, необходимые для еще одного заседания Национального собрания (парламента Словакии), на котором прошло бы голосование о доверии правительству Фицо.

Фицо заявил, что цель оппозиции состоит в том, чтобы организовать в стране "майдан" и добиться проведения досрочных выборов.

Ранее пресс-секретарь Словацкой информационной службы Катарина Немова сообщила, что эта спецслужба располагает заслуживающей доверия информацией о том, что в отношении властей Словакии проводится организованная операция, направленная на дестабилизацию ситуации в стране.

Словакия Свобода и солидарность Роберт Фицо Катарина Немова Словацкая информационная служба
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