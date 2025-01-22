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Китай намерен усиливать сотрудничество со странами БРИКС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Китайская сторона нацелена на наращивание сотрудничества с партнерами по объединению БРИКС, которое выступает за взаимовыгодное сотрудничество, заявили в среду в МИД КНР.

"Китай хочет продолжать углублять практическое сотрудничество в разных сферах с партнёрами БРИКС для того, чтобы больше способствовать стабильному росту мировой экономики", - приводит The Global Times слова представителя МИД Китая Мао Нин.

В ответ на вопрос об угрозе президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 100% в отношении товаров из стран БРИКС, Мао Нин сказала, что БРИКС является "важной платформой для сотрудничества среди развивающихся рынков и стран, выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество".

Она подчеркнула, что объединение не нацелено на конфронтацию или против какой-либо третьей стороны.

В конце ноября Трамп после победы на выборах заявил, что Вашингтон может ввести пошлины против стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару валюту.

Китай БРИКС
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