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Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины

Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила об оказанной многомиллиардной помощи Украине и подготовке Евросоюзом 16-го пакета санкций в отношении РФ.

"Мы предоставили в общей сложности более 130 млрд евро. Почти 50 млрд евро военной поддержки. Это делает нас крупнейшим международным донором Украины. К концу следующего месяца мы обучим 75 тыс. украинских солдат. Мы приняли самые масштабные санкции (против РФ - ИФ), какие когда-либо вводили. (...) Сейчас мы работаем над еще одним – 16-м - пакетом санкций", - сказала Каллас, выступая в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в среду.

Говоря об использовании в интересах Украины чрезвычайных доходов от замороженных российских активов, глава европейской дипломатии пояснила, что это позволит обеспечить "больше боеприпасов, больше ПВО и денежных вливаний в европейско-украинскую оборонную промышленность".

"Я также хочу рассмотреть возможность сделать еще больше, в том числе за счет замороженных активов, для борьбы за Украину", - сообщила Каллас.

При этом она призвала координировать "планирование возможностей и оборонно-промышленную политику Европейского союза".

"Здесь мы также должны извлечь уроки из прошлого опыта. Инициатива по миллиону снарядов для Украины была эстонской идеей. И хотя мы уже поставили более миллиона снарядов, в итоге этого было слишком мало, и поступило слишком поздно. Нам нужно быть уверенными, что мы можем наращивать нашу оборонную промышленность и получать необходимую нам продукцию вовремя", - заявила глава дипломатии ЕС.

ЕС Евросоюз Украина Кая Каллас
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